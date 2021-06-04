Убийца охранника «Томской домостроительной компании» похитил из кассы предприятия около 600 тыс. рублей — СКР

4 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Следственное управление СКР по Томской области установило сумму, которую похитил неизвестный из кассы ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), убив перед этим охранника, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу.

«По предварительным данным, сумма похищенных средств составляет около 600 тыс. рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 2 июня неизвестный убил охранника и похитил деньги из кассы одного из административных зданий ТДСК. Изначально сумма похищенных средств не называлась. По данному факту возбудили уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: