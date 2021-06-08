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В Томске закрыли подлежащую сносу заправку на Комсомольском проспекте

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В Томске запрещена эксплуатация автогазозаправочной станции на пр. Комсомольском, 6а. Её признали самовольной постройкой и намерены снести, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

С иском в суд в отношении ООО «Драйв» обратилась администрация города Томска. По мнению городской администрации, у ответчика отсутствует разрешительная документация на строительство. Как следствие, при возведении объекта были нарушены градостроительные нормы и правила.

Изучив обстоятельства дела, суд признал сооружение незаконной постройкой и обязал организацию снести АГЗС. Судебные приставы выехали на АГЗС, перекрыли вентиль подачи топлива из резервуара, а также опечатали кассовое оборудование, колонки, пистолеты.

Приставы будут регулярно выезжать на пр. Комсомольский 6а и проверять исполнение судебного решения, чтобы не допустить возобновление работы объекта.

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