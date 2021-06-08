В Томске навели порядок на берегу Университетского озера

В Томске накануне Дня эколога студенты Биологического института Томского госуниверситета совместно с сотрудниками отдела водных ресурсов Томской области Верхне-Обского бассейнового водного управления провели очистку береговой части Университетского озера. Работы прошли в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщает пресс-служба ТГУ.

«Более 10 лет назад на месте озера была свалка твёрдых бытовых отходов. После расчистки этого места удалось возродить Университетское озеро. Сейчас эта территория является рекреационной зоной, которая обустраивается совместно с администрацией города Томска, здесь обустроены лавочки, информационные стенды, в озеро выпущена рыба, — рассказывает заведующий кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии БИ ТГУ Александр Адам. — В прошлом механизмы самовосстановления этого водного объекта были нарушены, поэтому чтобы озеро полноценно функционировало и не заболачивалось, ему необходимо помогать — содержать в порядке прибрежную зону, места, где бьют родники, питающие озеро и прочее».

Акция по очистке берегов озера проводилась совместно с сотрудниками отдела водных ресурсов Томской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, среди сотрудников которого немало выпускников Биологического института ТГУ. Совместными усилиями команда собрала около 40 мешков мусора.

«Такая работа нами совместно с Биологическим институтом ТГУ проводится регулярно, — говорит заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Галина Мершина. — Водоём находится в черте города, это место выбирают для прогулки томичи. За зиму здесь накапливается природный мусор, антропогенный фактор тоже сказывается. Мусор необходимо убирать. Помимо этого, мы со студентами очищаем берег, ключи и ручьи, которые питают водоём, чтобы озеро радовало томичей своим пейзажем».

В пресс-службе отмечают, что акция «Вода России» продлится два месяца. За это время волонтёры очистят около 70 километров прибрежной зоны рек и озёр в городах и сельских поселениях региона.

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