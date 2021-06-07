Круглый лес из Томской области практически не вывозится, упор идет на переработку — губернатор

7 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томской области невыгодно вывозить круглый лес за рубеж, доля вывоза составляет лишь 0,03%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

«Вы, наверное, помните, как некоторые СМИ писали, что у нас безобразие в лесной отрасли, была целая кампания. Но, как выяснилось, это все неправда. Почему? Потому что у всех других регионов-лесозаготовителей есть прямая граница с Китаем, поэтому там пограничникам надо танки выдавать, чтобы уследить за лесом. У нас априори так быть не может, потому что нет прямой границы с Китаем. От нас пока лес довезешь, то его цена станет слишком высокой, поэтому смысла в массовом вывозе кругляка нет», — сказал Жвачкин.

По его данным, круглый лес в настоящее время поставляют в Узбекистан.

«Главное для нас — это увеличение глубины переработки. Мы строим заводы по шпону и по фанере, производим шпон из мебельной березы, а у нас ее растет 12 сортов. В Японии очередь стоит за нашим шпоном, также продаем его в Южную Корею. Пока построено два завода, а всего будет десять», — подчеркнул глава региона.

Он также сообщил, что Томская область подписала предварительное соглашение о создании завода с IKEA.

«Сейчас мы находимся на 12-м месте по темпам роста обрабатывающих производств в России, и прежде всего из-за ЛПК. А когда-то были в конце. Если бы мы массово вывозили из Томской области круглый лес, то никакого 12-го места у нас не было», — добавил Жвачкин.

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