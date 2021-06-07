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Фото недели: открытие фестиваля Street Vision в Томске

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В минувшую субботу, 5 июня, в Томске состоялось открытие фестиваля уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision.

В пространстве на ул. Мельничной, 8 заработали выставки стрит-арта, живописи, фотографий и инсталляций. Посетить их можно до 12 июня.

Кроме того, на открытие фестиваля действовали специальные образовательные и научно-популярные зоны от ТУСУРа (Т³) и ТПУ (Polytech.Science.Art). Кроме того, гостей ждали музыкальный джем и диджейский скретч-баттл.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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