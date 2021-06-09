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Томичка победила во всероссийском конкурсе «Музейный волонтер»

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Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Музейный волонтер», определив 15 победителей. Заявки пришли из 25 регионов страны. В номинации «Школа профессии» победила томичка Анастасия Трифонова, которая работает с Томским областным краеведческим музеем.

Анастасия в годы учебы в ТГУ познакомилась с действующим волонтером областного краеведческого музея. Так в 2018 году она узнала о проекте «Сибиряки вольные и невольные», в котором его участники «брали интервью у членов своей семьи и учились правильной расшифровке», - говорит Анастасия Трифонова.

Она признается: «Долгое время меня интересовала история семьи, откуда происходила по линии матери или отца. Не хватало знаний об этом. Благодаря проекту, я нашла сведения о прадеде, погибшем в Великой Отечественной, а также найдено место жительства предков по линии матери до раскулачивания».

Анастасия продолжила сотрудничество с музеем, так как они всегда нуждаются в помощниках. Сейчас в музее она занимается генеалогическими поисками и обработкой интервью в рамках того же проекта. Также описала этнологическую коллекцию. «Очень волнительно было ожидать итоги мероприятия. Это мой первый опыт участия в подобных конкурсах. По началу, конечно, было сложно, но потом, разобравшись с заявкой, оказалось, что это очень легко и интересно», - рассказывает Анастасия.

Конкурс проводится с целью повышения престижа музейного волонтерства в обществе. Для участников это возможность рассказать о себе, своей деятельности, а также познакомиться с единомышленниками и получить новый опыт.

«Победители конкурса записывали экскурсии на видео, готовили онлайн спектакли и квизы, проводили занятия книжного клуба и оцифровывали документы из музейной коллекции», - отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Для победителей будет организована культурно-познавательная поездка в Москву и Тульскую область. В программе включено посещение музеев, представляющие успешные практики по взаимодействию с волонтерами.

Также этим летом волонтеры и музеи, которым они помогают, примут участие в создании документального веб-сериала. Его задача - найти между ними «формулу взаимности».

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