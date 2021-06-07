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На следующей неделе запустят дополнительные поезда Томск — Асино

Общественный транспорт, Томские новости, РЖД поезд Томск - Асино проезд переезд дополнительные поезда На следующей неделе запустят дополнительные поезда Томск — Асино

В понедельник, 14 июня, «Кузбасс-пригород» запускает дополнительные пригородные поезда №6998/6997 сообщением Томск-2 — Асино — Томск-2.

Как уточняют в пресс-службе РЖД, запуск связан с дополнительным выходным днем и повышенным спросом на поездки. Отправление со станции Томск-2 в 7:31, прибытие в Асино в 10:02. В обратном направлении от станции Асино дополнительный поезд отправится в 18:03 с прибытием на станцию Томск-2 в 20:33 (время указано местное).

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) и в кассах АО «Кузбасс-пригород».

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