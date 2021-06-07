В Томске заработала новая площадка для развития IT-сообщества

7 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 7 июня, в Томске заработала открытая площадка «ИнфоТеКС Академия», предназначенная для взаимодействия ИТ-компаний, разработчиков, студентов и образовательных учреждений.

Она организована на базе обособленного подразделения компании «ИнфоТеКС» в Томске и располагается по адресу пр.Кирова, 51б. Пространство включает три зоны общей площадью 230 кв.метров. Это большой зал вместимостью до 80 человек, предназначенный для проведения онлайн- и офлайн-конференций с возможностью трансляции. Также на площадке есть малый зал на 15 мест, приспособленный для мастер-классов, и коворкинг-зона с 20 рабочими местами, которую можно использовать для проведения соревнований по программированию и хакатонов. Пространство приспособлено для маломобильных посетителей.

На базе площадки ИТ-специалисты смогут принять участие в профильных мероприятиях или организовывать свои — на безвозмездной основе по предварительной договоренности с администрацией «ИнфоТеКС Академии». Предполагается, что здесь регулярно будут проводиться обучающие программы, коуч-сессии, лекции, хакатоны, тренинги, практикумы, митапы и презентации, связанные с ИТ- и ИБ-тематикой: разработка, проектный менеджмент, тестирование, разработки и исследования в области защиты информации.

Запуск собственной площадки является очередным этапом развития проекта по привлечению молодых специалистов «ИнфоТеКС Академия», запущенного в 2011 году для поддержки студенческих научных разработок и исследовательских проектов.

«Мы всегда уделяли большое внимание формированию профессионального сообщества, поэтому с готовностью делимся своими знаниями, опытом и ресурсами для выстраивания долгосрочных отношений с талантливыми молодыми специалистами. Надеемся, что новая собственная площадка поспособствует более продуктивной работе, обмену знаниями и эффективному взаимодействию, – отметил генеральный директор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев. – Уверен, что возможности нового пространства позволят «ИнфоТеКС Академии» стать центром притяжения ИТ-компаний, разработчиков, студентов и исследователей со всего региона».

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