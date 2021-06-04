18+
18+

В понедельник в Томске ограничат движение на ул. Нахимова

Дороги, ЖКХ, Томские новости, перекрытие ЖКХ дорога маршрут куда поехать схема проезда когда дадут воду отключение воды В понедельник в Томске ограничат движение на ул. Нахимова

В понедельник вечером, 7 июня, в Томске ограничат движение транспорта по ул. Нахимова в связи с ремонтом колодцев водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 21.00 понедельника до 6.00 вторника, 8 июня. В это время для движения будут закрыты две крайние полосы по ул. Нахимова между домами №8 и №8/1 в направлении Лагерного сада. Здесь бригады «Томскводоканала» будут устанавливать раструбный доуплотнитель в рамках ремонта верхних строений колодцев системы водоснабжения и водоотведения под укладку асфальта.

В это же время бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт проезжей части на участке ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске создадут карту неприятных запахов

2 июня 2021
Томские новости

В Томском политехе покажут советский кинохит по роману Владимира Обручева «Земля Санникова»

18 мая 2021
Томские новости

Кадров не хватает, денег тоже: работодатели активнее охотятся за томичами

18 мая 2021
Томские новости

В Томской области появится первый в России полигон для развития технологий добычи палеозойской нефти

3 июня 2021
Томские новости

Пушкинский музей и ТГУ совместно отметят дни рождения масштабной культурной программой

21 мая 2021
Томские новости

Пожарные спасли из горящего здания 3 человек

1 июня 2021
Томские новости

В середине июня жители томского микрорайона Спичфабрика останутся без воды

31 мая 2021
Томские новости

В Томске начинается ремонт на улице Красноармейской

1 июня 2021
Томские новости

Более 20 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

12 мая 2021
Комментарии для сайта Cackle