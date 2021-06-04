В понедельник в Томске ограничат движение на ул. Нахимова

4 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В понедельник вечером, 7 июня, в Томске ограничат движение транспорта по ул. Нахимова в связи с ремонтом колодцев водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 21.00 понедельника до 6.00 вторника, 8 июня. В это время для движения будут закрыты две крайние полосы по ул. Нахимова между домами №8 и №8/1 в направлении Лагерного сада. Здесь бригады «Томскводоканала» будут устанавливать раструбный доуплотнитель в рамках ремонта верхних строений колодцев системы водоснабжения и водоотведения под укладку асфальта.

В это же время бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт проезжей части на участке ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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