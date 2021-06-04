Ночью в Томской области ожидаются заморозки

В ночь на субботу, 5 июня, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По северу области ночью при прояснениях ожидаются заморозки до — 2°С», — говорится в сообщении.

По данным сайта Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениям, без осадков. Температура воздуха днем 17°С, ночью 6°С. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

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