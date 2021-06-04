В Томске появились «медленные зоны» для электросамокатов

Сервис проката электросамокатов ввел в Томске «медленные зоны», где скорость скорость передвижения этих транспортных средств не будет превышать 15 километров в час. Под ограничения попали парки и скверы, а также узкие участки улиц с оживленным пешеходным потоком, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, «медленные зоны» установлены в губернаторском квартале, на тротуарах по обе стороны проспекта Ленина от Новособорной площади до пл.Ленина, в Городском саду и на Новособорной площади, в Университетской роще, в парке отдыха «Белое озеро», в Буфф-саду и Игуменском парке, на центральной пешеходной зоне от улицы 19-й Гвардейской Дивизии до стадиона «Политехник».

А также по рекомендации администрации Томска закрыта для проезда электросамокатов центральная аллея на верхней террасе Лагерного сада. На данном участке будет автоматически глушиться двигатель электросамоката.

В приложении Whoosh на карте отмечены зоны, где действует ограничение.

«В нашем студенческом Томске прокат самокатов с первых дней показал свою востребованность. Но вопросы, касающиеся безопасности, оставались открытыми. Сегодня были приняты некоторые ограничительные меры, которые призваны избежать дискомфорта со стороны пешеходов, людей отдыхающих в городских общественных пространствах и сделать пользование сервисом проката безопаснее», — отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Напомним, сервис проката электросамокатов в Томске заработал 14 апреля.

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