В Томском районе задержали педофила
4 июня 2021 / Томский Обзор
В Томской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел вечером 31 мая в селе Октябрьское.
Подозреваемого задержали. При предъявлении обвинений он частично признал себя виновным. Сейчас он находится под стражей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера без применения насилия, совершенные в отношении малолетней).
Расследование уголовного дела продолжается.
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