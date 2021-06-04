В Томском районе задержали педофила

4 июня 2021 / Томский Обзор

В Томской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел вечером 31 мая в селе Октябрьское.

Подозреваемого задержали. При предъявлении обвинений он частично признал себя виновным. Сейчас он находится под стражей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера без применения насилия, совершенные в отношении малолетней).

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: