В Томской области появится первый в России полигон для развития технологий добычи палеозойской нефти

«Газпром нефть» и администрация Томской области расширят совместный проект по созданию технологий поиска и разработки доюрских залежей. Соответствующее соглашение на Петербургском экономическом форуме подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Газпром нефть» и Томская область с 2017 года работают над созданием технологий добычи углеводородов из доюрских залежей. Он позволит компании ежегодно дополнительно добывать в области до 1,3 млн тонн «трудной» нефти с 2025 года. В перспективе палеозойские пласты могут обеспечивать до половины всей добычи в Томской области — около 10 млн тонн в год.

«Томская область стала нашим надежным партнером в реализации проекта „Палеозой“. Для создания эффективных отечественных решений по поиску и разработке нефти из доюрских горизонтов мы объединили усилия с научным сообществом, в первую очередь с Томским политехническим университетом. Уже до конца 2021 года мы представим прототип российской промышленной технологии для разведки и добычи палеозойских углеводородов. Проект имеет большое значение для отрасли, поскольку с доюрскими запасами связаны перспективы развития нефтедобычи не только в Томской области, но и в других сибирских регионах. Планируется, что в 2024–2025 годы технология будет тиражирована для изучения и освоения палеозойских ресурсов в ХМАО-Югре и ЯНАО», — отметил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Отметим, запасы палеозойской нефти на территории Западной Сибири эксперты оценивают в более чем 26 млрд тонн.

В рамках проекта компания и регион намерены совместно создавать лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок. Продолжится сотрудничество в области образования и научно-технологической деятельности по изучению «трудной нефти».

Также «Газпром нефть» и администрация Томской области планируют развивать цифровую платформу проекта «Палеозой», которая будет включать виртуальную модель полигона и единую базу данных по исследованиям и опытно-промышленным испытаниям.

«Поиск новых эффективных технологий добычи „трудных“ углеводородов — задача масштабов страны. Однако наши томские ученые и производственники имеют все шансы решить эту задачу вместе с мощным научно-технологическим блоком компании „Газпром нефть“. Сегодня нужен технологический прорыв, который позволит дать второе дыхание нашей нефтянке. Вместе с Александром Дюковым мы сделали еще один важный шаг, который поможет этот прорыв приблизить», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.



Напомним, «Палеозой» состоит из двух основных блоков: научно-исследовательских работ и геологоразведочного бурения. Оператор проекта — Центр индустриальной интеграции «Газпромнефть — Технологические партнерства». Работы по проекту проводятся специалистами «Газпромнефть-Востока» при участии томских вузов и организаций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: