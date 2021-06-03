«Классика на Дворцовой»: триумфальное возвращение события можно посмотреть только в Wink

3 июня 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Грандиозный концерт «Классика на Дворцовой» из Санкт-Петербурга в записи можно посмотреть в специальном разделе видеосервиса Wink. В мае 2021 года это масштабное шоу вернулось в привычном и уже любимом многими формате — событие прошло под открытым небом на главной площади города, в присутствии тысяч зрителей.

Проект реализован Некоммерческим партнерством «Дансе Оупен фестиваль» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. «Классика на Дворцовой» проводится уже девятый раз и ее можно назвать самым ярким музыкальным событием в честь празднования Дня города. В 2021 году на сцене выступили выдающиеся оперные исполнители Притти Йенде (сопрано), Чарльз Кастроново (тенор), Энджел Блю (сопрано), Джозеф Каллея (тенор), Эрвин Шротт (бас-баритон), Анна Горячёва (меццо-сопрано) и молодые артисты санкт-петербургских театров. Волшебство звучания музыкальных инструментов создавал Академический симфонический оркестр Петербургской Филармонии под управлением одного из самых востребованных молодых дирижеров России Дениса Власенко. За танцевальную часть программы отвечали артисты Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой «ТОДЕС», а также — впервые за историю— Московский Мюзик-Холл и другие коллективы.

С 2019 года оперный концерт в честь дня рождения Петербурга — не только в телеэфире, но и онлайн — смотрит вся Россия. Это стало возможно благодаря генеральному партнеру шоу — компании «Ростелеком», которая развивает видеосервис Wink.

«Национальное событие России — «Классика на Дворцовой» —традиционно собирает тысячи зрителей на площади и сотни тысяч у экранов ТВ и гаджетов. За последние три сезона совокупная онлайн- и офлайн-аудитория концерта превысила 15 миллионов человек. Жизнь доказывает, что при всей кажущейся элитарности именно классическое искусство — и именно сегодня — становится востребованным, актуальным, современным, спасительным буквально для каждого. И в этом значении — как никогда “массовым”»! — комментирует режиссер-постановщик и продюсер шоу, руководитель Творческого бренда Dance Open Екатерина Галанова.

«Мы видим, как “Классика на Дворцовой” становится все более масштабной и популярной в России, мы рады, что это происходит при поддержке компании “Ростелеком”. Организаторы мероприятия создают настоящий праздник, благодаря их энергии и энтузиазму ежегодно случается не просто потрясающее событие, а торжество классики, звучащее шедеврами мирового искусства в невероятно ярком исполнении. Цифровые технологии дают множество дополнительных возможностей для таких мероприятий. В этом году, кроме уже привычных цифровых опций, мы добавили еще одну — интерактивную программку концерта на Дворцовой. Это своеобразный электронный путеводитель с подробной информацией, который был доступен зрителям “живого” концерта, но его интересно будет изучить и тем, кто планирует посмотреть “Классику на Дворцовой” уже в записи в видеосервисе Wink», - отмечает Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

За годы истории у «Классики» сложился особый узнаваемый стиль. Каждый из 26 концертных номеров — сюжетный мини-спектакль, в атмосферу которого можно погрузиться, находясь в любой точке площади: трансляция ведется на пяти огромных экранах. За время концерта артисты используют 500 оригинальных костюмов. На протяжении всего вечера на сцене находятся более 130 музыкантов. Неизменное кредо «Классики» — только живое исполнение: фонограмм в проекте нет, а благодаря техническому оснащению площади, качество звука почти студийное.

На сцене у Зимнего собираются только лучшие голоса планеты. В разные годы в оперном шоу принимали участие Дмитрий Хворостовский, Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Вероника Джиоева, Элина Гаранча, Хибла Герзмава, Марсело Альварес, Роберто Аланья, Александра Кужак и многие другие. Каждый год на сцене «Классики» можно увидеть оригинальные, поставленные специально для шоу хореографические номера в исполнении лучших коллективов России.

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