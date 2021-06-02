Проект томички победил во всероссийском конкурсе достопримечательностей

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2021 // Фото: kultsled.ru

Проект «Эвенкийские сказки» Ирины Ванеевой из посёлка Белый Яр Томской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Культурный след». Теперь работа томички будет реализована профессиональными художниками и архитекторами.

Как сообщают организаторы, другими победителями стали работы проекты из Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края и Мурманска.



Ирина Ванеева, жительница посёлка Белый Яр задумала установить скульптуру «Эвенкийские сказки», которая посвящена устному творчеству коренных жителей Верхнекетского района. Главный герой арт-объекта — медведь, сидящий на задних лапах. На одном плече у него бурундук, на втором кедровка, а на левой лапе лежит карась.

«Эвенки всегда с почтением относились к медведю, обращались к нему, называя дедушка — амикан», — пишет Ирина.

Предполагается, что арт-объект будет располагаться в посёлке Белый Яр на берегу реки Кеть в парке семейного отдыха. Здесь будет проводиться праздник охотника «Большой Амикан». По задумке автора проекта, это место должно стать идеальным для проведения игровых программ с элементами эвенкийских традиций и обрядов, малого детского фестиваля «Кутыкан» и занятий по краеведению. Кроме того, новая достопримечательность должна стать одной из точек показа на музейной экскурсии «Знакомство с Белым Яром».

Всероссийский конкурс «Культурный след» проводится уже 4 год подряд, его задача — создание достопримечательностей, которые хотят увидеть жители в родном городе. В этом году было рассмотрено около 1000 заявок из 50 регионов.

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