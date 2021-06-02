Проект томички победил во всероссийском конкурсе достопримечательностей
Проект «Эвенкийские сказки» Ирины Ванеевой из посёлка Белый Яр Томской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Культурный след». Теперь работа томички будет реализована профессиональными художниками и архитекторами.
Как сообщают организаторы, другими победителями стали работы проекты из Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края и Мурманска.
Ирина Ванеева, жительница посёлка Белый Яр задумала установить скульптуру «Эвенкийские сказки», которая посвящена устному творчеству коренных жителей Верхнекетского района. Главный герой арт-объекта — медведь, сидящий на задних лапах. На одном плече у него бурундук, на втором кедровка, а на левой лапе лежит карась.
«Эвенки всегда с почтением относились к медведю, обращались к нему, называя дедушка — амикан», — пишет Ирина.
Предполагается, что арт-объект будет располагаться в посёлке Белый Яр на берегу реки Кеть в парке семейного отдыха. Здесь будет проводиться праздник охотника «Большой Амикан». По задумке автора проекта, это место должно стать идеальным для проведения игровых программ с элементами эвенкийских традиций и обрядов, малого детского фестиваля «Кутыкан» и занятий по краеведению. Кроме того, новая достопримечательность должна стать одной из точек показа на музейной экскурсии «Знакомство с Белым Яром».
Всероссийский конкурс «Культурный след» проводится уже 4 год подряд, его задача — создание достопримечательностей, которые хотят увидеть жители в родном городе. В этом году было рассмотрено около 1000 заявок из 50 регионов.
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