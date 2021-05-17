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В Томске закрыли три нелегальных игорных заведения

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Томские полицейские закрыли три нелегальных игорных заведения. Одно из них располагалось в помещении остановочного комплекса по ул. Красноармейской. Два других в подвалах жилых домов по ул. Советская и ул. Карла Маркса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате сотрудники УЭБиПК регионального УМВД, совместно с коллегами территориальных подразделений при силовой поддержке сотрудников ОМОН изъяли 7 покерных столов, более 2000 фишек, более 20 колод игральных карт, 23 системных блока, видеорегистраторы и роутеры, а также денежные средства и финансово-хозяйственную документацию.

Во время спецопераций в заведениях находились 23 играющих человека, а также 10 сотрудников. Полицейские также выяснили, кто является предполагаемым организатором незаконной деятельности.

Материалы по данным фактам направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждения уголовного дела.

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