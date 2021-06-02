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Производитель косметики с ксеноном стал новым резидентом томской ОЭЗ

Томская ТВЗ, Томские новости, резидент ОЭЗ предприятия бизнес в Томске Производитель косметики с ксеноном стал новым резидентом томской ОЭЗ

Новым резидентом ОЭЗ «Томск» стала компания «КСЕОЛАБ». Предприятие будет заниматься на территории особой экономической зоны разработкой ксенонсодержащих косметических средств, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Компания «КСЕОЛАБ», работающая в сегменте уходовой косметики, уже заключила контракт на разработку и производство косметических средств с ксеноном с компанией Xenon Scincare International Inc. (США). Новый резидент планирует расширить номенклатуру косметических средств и выйти на российский рынок.

Ксенон является абсолютно природным компонентом, который производится из воздуха. Его добавление к различным косметическим средствам обеспечивает более эффективное проникновение активных веществ через кожу. Дозировка активных компонентов при этом уменьшается, благодаря чему снижается риск побочных явлений. Сам ксенон дополнительно обладает противовоспалительными, противоаллергическими, защитными свойствами.

Реализация проекта на территории ОЭЗ ТВТ «Томск» позволит снизить издержки компании более чем на 9 млн. рублей за 5 лет за счет применения льготной ставки по упрощенной системе налогообложения и более низкой ставки на аренду помещений в ОЭЗ «Томск».

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