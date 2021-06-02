Томские гиревики привезли 7 медалей с чемпионата и первенства Европы

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2021 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены в составе областной сборной завоевали 7 медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту, которые прошли в Казани.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 стран. Томскую область представляли 5 атлетов.

В рамках чемпионата Дмитрий Черкашин стал серебряным призером в дисциплине «двоеборье» в весе 85 кг. Валерий Павлов занял третье место в той же дисциплине, но в весовой категории 78 кг.

На первенстве Европы среди юниоров и юниорок томичам также удалось завоевать награды. Дмитрий Черкашин взял золотую медаль, Иван Черкашин дважды стал серебряным призером, Иван Дударев также завоевал серебро, а Виктория Насонова – бронзу.

Кроме того, судья из Томска Роман Зайнулин был признан международным союзом гиревого спорта лучшим судьёй-информатором.

Об истории и развитии гиревого спорта в Томской области можно узнать в нашем материале.

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