18+
18+

Томские гиревики привезли 7 медалей с чемпионата и первенства Европы

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, первенство европы спорт гиревики победили выиграли томский спорт Томские гиревики привезли 7 медалей с чемпионата и первенства Европы

Томские спортсмены в составе областной сборной завоевали 7 медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту, которые прошли в Казани.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 стран. Томскую область представляли 5 атлетов.

В рамках чемпионата Дмитрий Черкашин стал серебряным призером в дисциплине «двоеборье» в весе 85 кг. Валерий Павлов занял третье место в той же дисциплине, но в весовой категории 78 кг.

На первенстве Европы среди юниоров и юниорок томичам также удалось завоевать награды. Дмитрий Черкашин взял золотую медаль, Иван Черкашин дважды стал серебряным призером, Иван Дударев также завоевал серебро, а Виктория Насонова – бронзу.

Кроме того, судья из Томска Роман Зайнулин был признан международным союзом гиревого спорта лучшим судьёй-информатором.

Об истории и развитии гиревого спорта в Томской области можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ТГУ помог в создании «живой» книги о работе ученых в Арктике

31 мая 2021
Томские новости

В ТГУ открылся Центр коллективной обработки данных для работы с Big Data

11 мая 2021
Томские новости

С Днем Победы поздравил ветеранов, тружеников тыла, жителей и гостей города директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании

9 мая 2021
Томские новости

В следующее воскресенье вновь начнет ходить «Дневной экспресс» Новосибирск – Томск

14 мая 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19

10 мая 2021
Томские новости

Горожан приглашают на «Городское путешествие. Томск»

24 мая 2021
Томские новости

Неизвестный сбил пешехода на «зебре» в Томске

14 мая 2021
Томские новости

МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для томских старшеклассников

14 мая 2021
Томские новости

В Томске расширят состав ландшафтной комиссии за счет общественников

1 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle