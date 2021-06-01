Томичей приглашают на масштабный кастинг в фильмы с популярными актерами
Томское продюсерское объединение CAST production объявляет кастинг в художественный фильм «Соц. сети».
Напомним, фильм-альманах «Соц. сети» результат уникального томского кинопроекта CAST для талантливых начинающих сценаристов, режиссеров и актеров из регионов. Альманах будет состоять из 3 короткометражных фильмов в единой концепции — влияние социальных сетей и технологий на взаимоотношения между современными людьми. Съёмки пройдут в Томске летом и осенью этого года. В главных ролях снимутся популярные российские актеры Любовь Аксенова (Гуляй Вася, Бывшие, Майор Гром. Чумной доктор), Кирилл Кяро (Нюхач, Эпидемия, Измены) и Сергей Походаев (Левиафан, Закрытая школа, Кислота).
В кастинге могут принять участие жители из Томска и ближайших к нему городов — из Кемерова и Новосибирска.
Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте проекта до 13 июня по ссылке.
В заявке продюсеры просят указать свои данные: ФИО, город, возраст, место учебы или работы, рост/вес, приложить 3 фотографии, ссылки на аккаунты социальных сетей.
Приветствуются любые типажи, но с особым вниманием будут рассмотрены следующие:
- женщина 30-35 лет, бизнесвумен, ухоженная, самостоятельная;
- мужчина 30-35 лет, спортивное телосложение, золотые руки, умный;
- женщина-модель plus size с чувством юмора;
- высокий мужчина, блондин, самовлюблённый;
- девушка: брюнетка или блондинка, инстаграм-красотка, самовлюблённая;
- мужчина 35 лет, брюнет, слишком ухаживает за внешним видом, лоск;
- девушка 30 лет, деловой стиль, начальница, но добрая и отзывчивая;
- люди с яркой или необычной внешностью;
- люди с ярким характером;
- люди, похожие на знаменитостей;
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