Томичей приглашают на масштабный кастинг в фильмы с популярными актерами

1 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгений Жуков

Томское продюсерское объединение CAST production объявляет кастинг в художественный фильм «Соц. сети».

Напомним, фильм-альманах «Соц. сети» результат уникального томского кинопроекта CAST для талантливых начинающих сценаристов, режиссеров и актеров из регионов. Альманах будет состоять из 3 короткометражных фильмов в единой концепции — влияние социальных сетей и технологий на взаимоотношения между современными людьми. Съёмки пройдут в Томске летом и осенью этого года. В главных ролях снимутся популярные российские актеры Любовь Аксенова (Гуляй Вася, Бывшие, Майор Гром. Чумной доктор), Кирилл Кяро (Нюхач, Эпидемия, Измены) и Сергей Походаев (Левиафан, Закрытая школа, Кислота).

В кастинге могут принять участие жители из Томска и ближайших к нему городов — из Кемерова и Новосибирска.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте проекта до 13 июня по ссылке.

В заявке продюсеры просят указать свои данные: ФИО, город, возраст, место учебы или работы, рост/вес, приложить 3 фотографии, ссылки на аккаунты социальных сетей.

Приветствуются любые типажи, но с особым вниманием будут рассмотрены следующие:

женщина 30-35 лет, бизнесвумен, ухоженная, самостоятельная;

мужчина 30-35 лет, спортивное телосложение, золотые руки, умный;

женщина-модель plus size с чувством юмора;

высокий мужчина, блондин, самовлюблённый;

девушка: брюнетка или блондинка, инстаграм-красотка, самовлюблённая;

мужчина 35 лет, брюнет, слишком ухаживает за внешним видом, лоск;

девушка 30 лет, деловой стиль, начальница, но добрая и отзывчивая;

люди с яркой или необычной внешностью;

люди с ярким характером;

люди, похожие на знаменитостей;

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