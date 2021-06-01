Эпидпорог по ОРВИ в Томской области превышен почти на 50%

В Томской области высокий уровень заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в регионе заболели более 3200 человек, в том числе в Томске — 2450, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидемиологический порог среди детей до двух лет превышен на 20 процентов, среди взрослого населения — на 46 процентов», — отметила глава Роспотребнадзора Томской области Ольга Пичугина.

По мнению медиков, люди с симптомами ОРВИ представляют серьезную опасность для окружающих. Минимизировать возможность заражения в общественных местах можно только при обязательном соблюдении всех действующих санитарных норм и требований.

«Правильное ношение маски и обязательная обработка рук антисептиком — это те профилактические мероприятия, выполнение которых поможет избежать роста заболеваний. ОРВИ, как и COVID-19, передается прежде всего воздушно-капельным путем. Нам удается сдерживать рост заболеваний коронавирусом, но это ненадолго, если в ближайшее время не удастся стабилизировать ситуацию с распространением других вирусных инфекций», — предупредила Ольга Пичугина. С ее слов, в части регионов отмечается рост числа заболевших COVID-19.

В связи со сложившейся ситуацией Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами в ближайшее время продолжит рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах: торговых центрах, кинотеатрах, развлекательных учреждениях, общепите.

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции торговые организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы увеличиваются для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций — до миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: