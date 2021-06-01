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В Томске начинается ремонт на улице Красноармейской

Дороги, Томские новости, Красноармейская ремонт фрезерование дорожное полотно В Томске начинается ремонт на улице Красноармейской

На этой неделе в Томске специалисты «Томской строительной компании» завершают ферезерование пр. Ленина и переходят на ул. Красноармейскую.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, асфальт здесь уже частично снят около бордюров. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня подрядчики отраслевого департамента администрации выполнили 16,3% работ от запланированного на 2021 год объема. На ул. Б. Куна и Нахимова дорожные бригады продолжают укладку выравнивающего слоя асфальта, новое покрытие уже появилось на 7,2 тыс. кв.м дорог.

Специалисты «Строительно-ремонтной компании» в ближайшие дни планируют завершить укладку асфальта на ул. Б. Куна и выйти на фрезерование дорог в мкр. Степановка.

Бригады «Томскдорстроя» до конца недели намерены закончить укладку асфальта на ул. Нахимова и приступить к установке гранитного бордюрного камня вдоль 2,7 км улицы. После этого рабочие будут укладывать плитку на технических тротуарах.

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