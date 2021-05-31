Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 1 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Ожидаются в отдельных районах кратковременные, по северу сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице рекомендуется находиться подальше от шатких конструкций.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 27°С, ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

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