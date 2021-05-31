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ТГУ помог в создании «живой» книги о работе ученых в Арктике

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Томский госуниверситет совместно с крупнейшим проектом ЕС по изучению Арктики INTERACT II создали интерактивную книгу INTERACTive e-book Stories of Arctic Science II.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, в ресурсе представлена информация об исследованиях глобальных изменений в Арктике, проводившихся учеными всего мира на станциях INTERACT. Книга, в которой многие природные процессы визуализированы с помощью компьютерной графики, анимации и других инструментов, рассчитана на широкую аудиторию. Пользователями ресурса могут быть школьники, учителя, студенты, лекторы, ученые и люди, далекие от науки, но имеющие интерес к глобальным изменениям, происходящим на планете. Презентация нового ресурса состоялась на конгрессе Университета Арктики.

«В 2015 году была опубликована первая книга „INTERACT Stories of Arctic Science“, но с тех пор сеть INTERACT расширилась, стали доступны еще более убедительные свидетельства изменений окружающей среды в Арктике, — рассказывает автор идеи, профессор ТГУ и Университета Шеффилда, один из самых известных исследователей Арктики Терри Каллаган. — В новой книге представлена 41 история ученых и коренных народов Арктики. Помимо традиционного формата мы решили сделать и цифровую версию. Это позволило нам показать Арктику более наглядно и расширить содержание — добавить образовательные материалы для студентов и школьников. Над созданием интерактивной версии мы работали вместе с британской благотворительной организацией в области образования Wicked Weather Watch и факультетом журналистики ТГУ».

Короткие истории, рассказанные разными научными группами, знакомят читателя с интересными и порой неожиданными фактами. Например, из книги можно узнать, как загрязнение, особенно черный углерод (сажа), из промышленно развитых стран достигает снежного покрова Арктики, изменяет её поверхность и почему это может повлиять на качество питьевой воды в местных населенных пунктах. Говорится и о том, как другая общемировая проблема — повсеместное присутствие микропластика — захватила Арктику, как таяние вечной мерзлоты влияет на здоровье коренного населения и множество других фактов.

«Ресурс получился очень информативным и наполненным, поскольку результатами своих исследований в него вложилось огромное количество учёных, работающих в Арктике, — говорит директор Центра международного сотрудничества ТГУ Ольга Шадуйко. — Без исследовательских станций в INTERACT и проектов, реализуемых в рамках транснационального доступа, мы бы знали гораздо меньше о драматических изменениях, происходящих в арктической среде. Стоит отметить, что три научные станции ТГУ — Актру, Ханымей и Кайбасово — входят в сеть INTERACT, и с каждым годом они становятся всё более востребованными у зарубежных исследователей».

Чтобы донести результаты современных исследований до максимального количества читателей, было решено «оживить» арктические истории с помощью цифровых технологий.

«Мы начали делать интерактивную книгу не чтобы заменить печатную, а чтобы многократно расширить ее возможности, — говорит декан ФЖ ТГУ Илья Мясников. — Сделать истории доступными читателям во всем мире, привлечь школьников, которые не расстаются с гаджетами, дать новый взгляд на ту же информацию. Поэтому мы анимировали карты, превращали книжные иллюстрации в интерактивные, строили новую навигацию по содержанию книги. Но главное, на мой взгляд, — это возможность «истории с продолжением».

Разработчики интерактивной версии книг предусмотрели, что в будущем она будет дополняться новыми материалами — видеороликами, играми, иллюстрациями, дополнительными сюжетами, которые доступны только читателям интерактивной книги. В обновлениях приложениях читатели будут всё время находить маленькие улучшения и новые сюрпризы, интересные всем, кто следит за работой INTERACT и исследованиями Арктики.

INTERACT — инфраструктурный проект, финансируемый ЕС, нацеленный на проведение наземных исследований и мониторинга во всей Арктике. В настоящее время международная сеть объединяет 89 наземных полевых исследовательских баз в Северной Европе, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Фарерских островах и Шотландии, а также станций в северных альпийских регионах. Основная цель проекта — выявление, понимание, прогнозирование и реагирование на разнообразные экологические изменения в окружающей среде Арктики.

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