В Томской области назначили начальника департамента экономики

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Наталья Немцева, с февраля исполнявшая обязанности руководителя регионального департамента экономики, назначена руководителем этого структурного подразделения администрации Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Главные задачи нового руководителя одного из ключевых департаментов администрации – системный мониторинг за исполнением национальных и приоритетных региональных проектов, повышение доходной части бюджета и актуализация нашей Стратегии социально-экономического развития, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – У Натальи Владимировны есть достаточный опыт работы в бизнесе, а это значит, что решая государственные задачи, она сможет говорить с ним на одном языке».

Наталья Владимировна родилась в поселке Самусь. В 2005 году окончила Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «государственное и муниципальное управление, в 2008-м — Томский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

С 2008 по 2011 годы работала начальником планово-экономического отдела в филиале ЗАО «Сибирская аграрная группа». С 2011 года — в ООО «Газпром газораспределение Томск», где прошла путь от начальника планово-экономического отдела до заместителя генерального директора по экономике и финансам. С 2017 года трудилась в коммерческой структуре газовой отрасли, в июле 2020-го назначена заместителем начальника департамента экономики администрации Томской области. С февраля 2021-го исполняла обязанности начальника, после того, как ранее возглавлявшая департамент Татьяна Чудинова оставила пост в связи с переходом на другую работу.

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