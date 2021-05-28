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В воскресенье в Томске изменят схему движения трамваев

Дороги, Томские новости, ограничение движения трамвай работы В воскресенье в Томске изменят схему движения трамваев

В воскресенье, 30 мая, в Томске скорректируют движение трамваев в связи с работами по обслуживанию трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9.00 до 17.00 будет приостановлено движение трамваев маршрутов №№ 1 и 2. Трамваи маршрута № 3 будут следовать по схеме «Восточная – Лебедева – Батенькова - Черемошники», маршрута № 4 «Восточная - Южная», маршрута № 5 «Батенькова – Лебедева- Южная».

Также в связи с проведением работ по гарантийному обслуживанию путей на ул. Лебедева от пр. Комсомольского до ул. Тверской с 9.00 до 17.00 6 июня будет временно прекращена работа трамвайных маршрутов №№ 3 и 5.

Трамваи первого маршрута в это время будут курсировать по схеме «Восточная – Кирова - Черемошники», второго «Южная – Кирова - Батенькова», четвертого «Восточная - Южная».

Горожан просят заранее планировать маршруты своего передвижения.

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