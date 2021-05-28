Режим ограничений в Томской области продлили до конца июня

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2021 // Фото: Владимир Дударев

Режим ограничений в Томской области продлен до 30 июня. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, режим ограничений остался прежним: при посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, другие учреждения сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте, включая такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих.

Как пояснил заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя оперативного штаба Иван Деев, в регионе сохраняется высокая степень опасности заражения вирусными инфекциями, уровень заболеваемости ОРВИ и СOVID-19 предполагает обязательное ношение масок в местах скопления людей. Он напомнил, что за несоблюдение масочного режима, введенного на территории всей России главным санитарным врачом, предусмотрена административная ответственность юридических и физических лиц.

В пресс-службе также отмечают, что с 23 мая по решению губернатора Сергея Жвачкина возобновили работу стационарные детские лагеря и санатории Томской области. В июне при благоприятных погодных условиях начнут работу палаточные лагеря.

Ранее сообщалось, что режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 31 мая.

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