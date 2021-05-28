В Томском политехе появился робот-сварщик

В Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха появился новый робот-сварщик. Для лабораторных и практических занятий его начнут использовать уже со следующего учебного года — студенты будут учиться программировать роботов для сварки на безлюдных производствах, сообщает пресс-служба ТПУ.

Робот произведен компанией KUKA, его стоимость составляет порядка 10 млн рублей. Сейчас он проходит пуско-наладку в Центре промышленной томографии ТПУ (учебный корпус № 18, ул. Савиных, 7).

«Сварка есть на любом современном производстве, и специалисты по сварке крайне востребованы. Томский политех готовит на уровне бакалавриата и магистратуры именно инженеров по сварке. Это люди, которые могут создавать новое оборудование для сварки, модернизировать существующее, автоматизировать сварочные процессы. Однако цифровизация и роботизация промышленности формирует новые требования к таким инженерам: необходимы компетенции по программированию роботов», — говорит руководитель отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов.

Робот представляет собой манипулятор, к которому можно подключить любой современный сварочный источник. Он может как варить, так и имитировать разные режимы сварки.

«Роботизированная сварка входит в топ профессий будущего. Роботы повышают скорость сварки, качество, повторяемость результата, поэтому без них будет сложно представить безлюдные производства Индустрии 4.0. Однако сегодня программировать роботов-сварщиков практически нигде не учат. Новый робот позволил нам ввести новые дисциплины для наших студентов в бакалавриате и магистратуре. В компьютерных классах студенты будут писать свои программы, чтобы робот мог сам находить место сварки и непосредственно ее выполнять, а затем в лаборатории будут тестировать свои коды на реальном роботе», — поясняет Павел Баранов.

Недавно в Томском политехе появился тренажер для сварки. Он полностью имитирует работу сварщика, помогает освоить основные режимы сварки, фиксирует ошибки и оценивает качество получившегося шва. В учебный процесс его введут также в новом учебном году. Именно с тренажера студенты будут начинать изучать виды и технологии сварки, а уже затем переходить на реальное оборудование.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: