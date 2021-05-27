Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 развернули в Томской области

27 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В связи с большим количеством желающих поставить прививку от COVID-19 в Томской области развернули дополнительные пункты вакцинации. Соответствующее распоряжение дал губернатор Томской области, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, сегодня, 27 мая, первые пункты открылись на площадках общеврачебной практики медико-санитарной части №2 Томска.

В пункте на Иркутском тракте, 156 поставить прививку от СOVID-19 сможет любой житель Томской области, записавшись на вакцинацию через сайт госуслуг или по телефонам 8 (3822) 644-233, 8-906-959-73-62. В рабочие дни здесь будут принимать всех, кто записался на прививку, а выходные будет организована вакцинация сотрудников организаций, которые подали коллективную заявку в облздрав.

«Чтобы создать коллективный иммунитет, к осени должны вакцинироваться более полумиллиона жителей Томской области. Люди готовы прививаться, нужно использовать все возможности, чтобы этот процесс стал абсолютно доступным для всех желающих», - подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Работать в пункте будут четыре бригады медиков, по две в смену. Перед вакцинацией осмотр будет вести врач-терапевт, для пациентов установлены отдельные столики для заполнения анкет.

«Здесь не будет иметь значение, к какой поликлинике пациент прикреплен, главная задача – сделать прививку доступней. Пункт станет дополнительным местом вакцинации пациентов к тем, которые работают в региональных поликлиниках», - прокомментировал начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Как сообщил главный врач медико-санитарной части №2 Томска Александр Холопов, кроме доступного для всех томичей пункта вакцинации на Иркутском тракте, 156, сегодня у жителей микрорайона «Спичфабрика» появилась возможность сделать прививку от COVID-19 недалеко от дома — в кабинете общеврачебной практики медико-санитарной части №2 на улице Репина, 12 в будние дни с 8 до 17 часов. Записаться на прививку в этот пункт можно по телефонам 8 (3822) 644-233, 736-220 (ул. Репина, 12) или через регистратуру поликлиники.

При поставке вакцины в регион в большем объеме будут развернуты дополнительные пункты вакцинации: передвижные, в общественных местах — торговых центрах и МФЦ.

Услуга записи на вакцинацию для жителей Томской области доступна на сайте covidtomsk.ru, портале госуслуг и телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано на 32 760 случаев заболевания коронавирусом. 31 687 заболевших скончались.

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