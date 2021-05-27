В Томске до 11 июня ограничат движение на пересечении улиц Карташова и Белинского

27 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра утром, 29 мая, в 9.00 в Томске ограничат движение транспорта в районе пересечения улиц Карташова и Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по замене участка водопроводной линии и колодцев на данном участке. Предполагается, что работы будут завершены до 24.00 11 июня. До этого времени для движения автомобилей будет закрыта одна полоса по ул. Карташова в районе дома № 26 и по ул. Белинского в районе дома № 40.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в это же время в Томске действует ограничение движения транспорта по ул. Белинского на участке от ул. Герцена до пр. Белинского, по пр. Фрунзе от ул. Крылова до ул. Белинского, по ул. Гоголя от ул. Никитина до пр. Фрунзе.

Также администрация города приняла оперативное решение о временном открытии двухстороннего движения транспорта по ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советской.

По словам заместителя мэра Вячеслава Черноуса, мэрия работает с ресурсоснабжающими компаниями и настаивает, чтобы коммунальщики привлекли дополнительных специалистов и технику, скорректировали графики ремонта и завершили работы на объектах в кратчайшие сроки.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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