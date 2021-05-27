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«Ростелеком» поздравил с юбилеем Томский физико-технический лицей

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«Ростелеком» в честь десятого дня рождения Томского физико-технического лицея подарил учебному заведению интерактивный стенд, который поможет будущим инженерам знакомиться с цифровыми технологиями компании. Теперь ребята могут наглядно увидеть, как прокладывается оптоволоконный кабель и организуется доступ в интернет. Также есть возможность узнать принципы работы цифрового видеосервера Wink, IP-телефонии, точки доступа Wi-Fi, удаленного видеонаблюдения и системы управления домашним оборудованием.

Томский физико-технический лицей был основан в 2011 году. Сегодня в нем реализуется программа, которая направлена на развитие технических способностей и ориентацию ребят на инженерные профессии. Сейчас в лицее учатся дети с пятого по одиннадцатый класс и углубленно изучают физику, химию и робототехнику.

«Наглядный и доступный для понимания стенд, демонстрирующий возможности цифровых решений, очень хорошо дополняет образовательный процесс. Упражнения с таким оборудованием позволят сделать уроки более интересными и запоминающимися. С 21 июня в нашем лицее будет проходить летняя образовательная смена с участием ребят со всей Томской области, которые тоже смогут познакомиться с новыми технологиями крупнейшего цифрового провайдера. Благодарю компанию „Ростелеком“ за помощь и внимание к нашей педагогической работе», — рассказал директор ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» Владимир Ефремов.

«Компания „Ростелеком“ всегда готова поддерживать развитие дополнительного технического образования учащихся, ведь сегодняшние лицеисты в будущем могут стать инженерами, изобретателями, ИТ-специалистами. Уверен, что мы и дальше будем вместе находить интересные форматы сотрудничества, которые помогут ребятам ориентироваться в области цифровых телекоммуникаций и осознанно подходить к выбору будущей профессии», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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