Street Vision 2021 опубликовал программу восьмого фестиваля уличного искусства

27 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Восьмой фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision пройдет в Томске с 5 по 12 июня. Девизом этого года стал «Новый город».

«Организаторы и участники будут исследовать, как город меняется и обновляется, как он взаимодействует с людьми, как люди создают города», — отмечают представители фестиваля.

Среди основных тем — «Человек в городе: новые сценарии жизни и развития. Город в человеке: самовыражение и локальная идентичность. Сообщества: как объединяться и влиять».

В рамках этой концепции организаторы Street Vision разместят площадки в пустующем здании на берегу Томи (ул. Мельничная, 8) и бывшем комплексе таможенного контроля в Особой экономической зоне в Академгородке (пр. Развития, 3д). Эти пространства будут использованы под выставки, образовательные треки и концертные площадки.

Открытие фестиваля состоится в 12.00 в субботу, 5 июня, на ул. Мельничной. Здесь заработают выставки стрит-арта, живописи, фотографий, инсталляций, букв, плакатов, керамики и так далее, начнут работу кофейни и лаунж-зона, пройдут музыкальный джем и диджейский скретч-баттл (судить который будет DJ Original Dee, Санкт-Петербург).

Кроме того, посетителей ждут специальные образовательные и научно-популярные зоны от ТУСУРа и ТПУ (Polytech.Science.Art).

Вечером этого же дня ещё на одной площадке — в баре «Тренд» (пр. Ленина, 60/1) состоится концерт музыкальной программы Street Vision, который будет включать два шоукейса с томскими исполнителями — от проекта «Локальная сцена» и от рекорд-лейбла «Яма с землёю» — а также выступление хедлайнеров, московской группы «Убийцы Crystal».

На следующий день, 6 июня, в главном выставочном пространстве на ул. Мельничной, 8, не только продолжится работа всех экспозиций, но и пройдут мастер-класс по каллиграфии и лекции от экспертов и участников. В частности, от директора Ульяновского областного художественного музея и автора журнала «Нож» Анны Маркиш Карвалейру, автора телеграм-канала ARTITEASY Александра Цветоковича и арт-директора калининградского Panzerdog (Mail.Ru Group) Валерия Максимова.

В этот же день здесь состоятся аудио-визуальный перформанс от юргинского видео-арт художника Олега Новикова и томских музыкантов Strangelet Trio и пластический перформанс от танцевальной труппы #нецветы.

Кроме того, с 7 по 11 июня на улицах города будет идти работа по изготовлению десяти муралов — больших настенных граффити-работ. Над ними будут трудиться стрит-арт художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Новосибирска и Омска. Для посетителей фестиваля будут организованы экскурсии по местам работы над муралами.

В день закрытия Street Vision, 12 июня, организаторами подготовлена обширная программа на территории ОЭЗ в Академгородке. На большом пространстве разместятся компактные зоны образовательных и дискуссионных площадок, маркета и фудкорта, экспозицонные зоны и концертная сцена.

Также будут представлены три образовательных трека:

«City Manager» от международного отдела ТГАСУ, в которых примут участие руководитель центра городской экологии КБ «Стрелка» Наби Агзамов (Москва), ландшафтный архитектор из Екатеринбурга Артём Пискунов, бывший главный архитектор Томска Владимир Коренев, а также специалисты ТГАСУ и Центра развития горсреды Томской области. Выступят и представители таких проектов, как «Город не бесит», «Умный транспорт Томска», «ЗАНОВОКУЗНЕЦК»;

«Школа городских медиа» от ВШЖ ТГУ, гостем которой станет известный московский арт-критик и куратор Андрей Паршиков. Также в образовательной программе школы примет участие Томский Обзор;

Лекторий от ТУСУРа.

А с 18.00 на главной сцене стартует концерт. Программа вступлений включает два шоукейса: медиа-портал «Мастера Сибири» представит молодых исполнителей из сибирских городов: Омска, Бийска и Красноярска. А томский журнал «Новый Рок» отпразднует 13 годовщину вместе с томскими музыкальными коллективами. Завершится день — и с ним весь фестиваль — сожжением инсталляции «Злые языки».

Следует отметить, что на всех площадках и пространствах будет соблюдаться специальный режим — 50% наполняемости зрителями, а также необходимые санитарно-гигиенические меры.

Стоимость билетов от 400 до 900 рублей. Купить их и посмотреть подробную программу можно по ссылке.

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