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Фестиваль «Том Сойер Фест Томск» приглашает на открытие нового сезона

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В субботу, 29 мая, состоится официальное открытие сезона 2021 Фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест Томск».

Горожан приглашают принять участие в работах по восстановлению дома на пер. Совпартшкольный, 6а.

«Общаемся, слушаем музыку, учимся новому, очищаем наш дом от вековой пыли, чтобы потом покрасить в яркие цвета! Уже топим самовар и печём пироги!», — говорится в сообщении.

Организаторы также отмечают, что во дворе дом есть мангал, поэтому возможна организация барбекю.

Начало в 14.30. Одеваться просят неофициально.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне волонтеры планировали ошкурить здание, подготовить его к покраске, а также покрасить наличники. В 2021 году запланирована полная покраска дома, возможны также и более масштабные работы.

Кроме того, осенью 2020 в рамках Том Сойер Феста прошла встреча для волонтеров, организованная городским лекторием «Макушин».

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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