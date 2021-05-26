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Обвиняемого в превышении должностных полномочий мэра Томска доставили в зал суда

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Сегодня, 26 мая, состоится состоится заседание суда по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Будет рассмотрен по существу первый эпизод.

Как сообщает журналист «Томского Обзора» Сергей Мальцев, Ивана Кляйна привезли к зданию Советского районного суда. К приезду мэра собрались люди, чтобы выразить свою поддержку.

На заседании ожидался допрос главного свидетеля обвинения Рината Аминова. Однако, он не явился в суд.

Как сообщалось, мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

8 апреля Советским районным судом Томска было зачитано обвинение и выслушана позиция защиты, Кляйн себя виновным не признает.

Фото: Сергей Мальцев

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