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Томичей приглашают на форум, посвященный сохранению памятников деревянного зодчества

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Карельский музей-заповедник «Кижи» приглашает принять участие в работе III Международного научно-практического форума «Системный подход к сохранению памятников деревянного зодчества». Мероприятие пройдет со 2 по 4 сентября сентября в Петрозаводске и на острове Кижи.

Как сообщают организаторы, тема форума «Научная реставрация памятников деревянной архитектуры» приурочена к завершению работ по реставрации церкви Преображения Господня (1714 г.) — 22-главой жемчужины Кижского архитектурного ансамбля, включенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Реставрация позволила не только устранить опасные деформации здания, но и воссоздать интерьер памятника. В храм вернулся иконостас с образами XVII–XVIII вв. Проект реставрации и его реализация стали базой для формирования основ научной реставрации памятников деревянного зодчества в России. Полученный опыт распространился и на другие объекты культурного наследия», — говорится в сообщении музея.

Участники форума обсудят особенности предпроектных исследований в научной реставрации памятников деревянной архитектуры, способы усиления исторических деревянных конструкций, примеры реализованных проектов и возможности получения образования и повышения квалификации реставраторов.

В рамках форума 2 и 3 сентября в Петрозаводске пройдут пленарные и секционные заседания с одновременной онлайн-трансляцией. А 4 сентября участники поедут на остров Кижи для осмотра церкви Преображения Господня и обсуждения итогов реставрации.

Конференция будет проводиться на русском и английском языках. Позже планируется издание сборника тезисов форума.

Оргвзнос за участие в форуме:

Онлайн-трансляция будет бесплатна и доступна всем желающим.

Для участия в форуме необходимо до 15 июля зарегистрироваться по ссылке. Подробности о том, как стать докладчиком на конференции и контактную информацию можно узнать на сайте музея «Кижи».

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