В Бежецке привели в порядок фасад деревянного старинного особняка

27 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Илья Варин

В Бежецке Тверской области привели в порядок фасад деревянного старинного особняка на Большой улице.

Здание усадьбы Соколовой-Тугаринова по ул. Большая, 59/27 является памятником русского деревянного зодчества, оно считается одним из самых красивейших в городе. В 2011 году часть дома обшили современным облицовочным материалом, что существенно исказило вид архитектурной достопримечательности.

Тем не менее, резьба по дереву, украшающая дверные проемы, окна и карнизы сохранилась до сих пор. Полноценных реставрационных работ с восстановлением деревянного декора не проводилось. Но фасад особняка покрасили — даже этого оказалось достаточно, чтобы дом преобразился.

Усадьба Соколовой-Тугаринова в Бежецке — памятник архитектуры второй половины XIX века, названа она по именам бывших владельцев. Изначально принадлежала мещанке А. А. Соколовой, тогда была построена южная, низкая часть дома. В начале XX века владельцем стал нотариус В. И. Тугаринов, при котором она приняла нынешний вид — в этот период достроили высокую северную часть.

По материалам tversvod.ru

Фото: Илья Варин специально для «Томского Обзора»

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