У томского областного онкодиспансера новый главврач

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым главврачом томского областного онкологического диспансера назначен Максим Грищенко, который с февраля исполнял обязанности руководителя этого медучреждения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трудовую деятельность Максим Грищенко начал в 2009 году врачом-хирургом в томской больнице №1, работал в клиниках Сибирского государственного медицинского университета в должности врача-хирурга, затем – заведующим отделением общей хирургии. С 2019 года работает в Томском областном онкологическом диспансере: сначала врачом-онкологом, затем заведующим онкологическим отделением и заместителем главного врача по лечебной работе.

Кандидат наук, Максим Юрьевич прошел профессиональную переподготовку по программам «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Диагностика и хирургическое лечение щитовидной железы», «Эндовидеоскопическая хирургия» и другим.

Сегодня, 26 мая, нового руководителя коллективу диспансера представил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

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