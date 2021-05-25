Еще 5 человек скончались от коронавируса в Томской области

25 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 7 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 714 случаев заболевания коронавирусом, 31 609 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01.

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