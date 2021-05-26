Проектная сессия «Сибирь. Креативные индустрии»

31 мая — 1 июня в Томске в рамках реализации проекта «Карьера в Сибири» пройдет проектная сессия для креативных предпринимателей «Сибирь. Креативные индустрии», лидеров студенческих сообществ и молодежных организаций.

Проектная-сессия инициирована Департаментом труда и занятости населения Администрации Томской области и ориентирована на долгосрочные задачи развития творческого сектора экономики региона. Она также станет частью деловой программы паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства» (на базе ТГУ) и реализуется при поддержке Союза Дизайнеров России и проекта INRU.

На мероприятии участники обсудят лучшие мировые практики организации социальных и бизнес-проектов в креативных индустриях, определят возможности и потенциал Томска и Сибири для создания креативных продуктов в регионе, а также выделят актуальный перечень компетенций, который необходим молодежным командам для создания успешного креативного бизнеса. Ведущий сессии Александра Бобрецова, основатель проекта ТурАкселератор, руководитель проекта INRU, член Союза Дизайнеров России.

Приглашенные эксперты:

Виталий Ставицкий, президент Союз Дизайнеров России, член Общественного совета при Министерство культуры Российской Федерации, вице-президент Global Design Industry Оrganization (GDIO), вице-президент Экспертного совета Агентство креативных индустрий.

Алексей Баранов, член Союза дизайнеров России, руководитель направления Дизайн и Ремесло, член общественного совета при Минпромторге РФ, практикующий дизайнер, преподаватель в сфере креативных индустрий.

Сергей Коротаев, дизайнер, основатель бренда Korotamba, ментор Fashion Futurum Accelerator (Москва), главный эксперт компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» WorldSkills Russia, а также куратор дизайн-акселератора и Fashion Space на базе Технопарка Ленполиграфмаш.

Дмитрий Галкин, ИИК ТГУ/ГМИИ им. А.С.Пушкина в Томске. Профессор, доктор филос.наук, куратор выставок и фестивалей, один из создателей Сибирского филиала ГЦСИ (сейчас ГМИИ).

Антонина Дорогова, трекер проекта ТурАкселератор, разработчик концепций и куратор крупных региональных и федеральных проектов, соучредитель, генеральный директор предприятий народных художественных промыслов ООО «Волховская роспись», ООО «Шугозерская роспись».

Александр Лукоянов, эксперт проекта ТурАкселератор, генеральный директор компании «Сетевые исследования». Эксперт в области изучения рынков, коммуникаций, информационных полей и сетей. Руководитель более 30 исследовательских проектов в темах туризма, дизайна, компетенций и кадров.

Партнеры проекта в регионе: Национальный исследовательский Томский государственный университет, АНО «Координационный центр «Единая информационная туристическая система», проектный офис «Креативные индустрии и туризм», Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Сибирский центр дизайна, ТГАСУ, фестиваль «МУКА. Склады искусства». Федеральными партнерами проекта стали Союз Дизайнеров России, интеллектуальная конференция INRU и проект «ТурАкселератор».

Проект «Сибирь. Креативные индустрии» приглашает к участию в сессии и сотрудничеству студентов и молодежь, а также компании креативной и традиционной экономики региона: ждем ваших идей, задач к реализации и будем рады компетенциям и опыту.

Адрес: г. Томск, Кадровый центр «Работа Росси», пр. Фрунзе, 103 Д, 1 этаж (бизнес-центр «Красное знамя»).

Время: 1 день (31 мая) 10.00-19.00, 2 день (1 июня) 11.00 — 16.00

Участие в сессии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Официальный сайт проекта: siberia.creative-career.ru

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