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Проектная сессия «Сибирь. Креативные индустрии»

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31 мая — 1 июня в Томске в рамках реализации проекта «Карьера в Сибири» пройдет проектная сессия для креативных предпринимателей «Сибирь. Креативные индустрии», лидеров студенческих сообществ и молодежных организаций.

Проектная-сессия инициирована Департаментом труда и занятости населения Администрации Томской области и ориентирована на долгосрочные задачи развития творческого сектора экономики региона. Она также станет частью деловой программы паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства» (на базе ТГУ) и реализуется при поддержке Союза Дизайнеров России и проекта INRU.

На мероприятии участники обсудят лучшие мировые практики организации социальных и бизнес-проектов в креативных индустриях, определят возможности и потенциал Томска и Сибири для создания креативных продуктов в регионе, а также выделят актуальный перечень компетенций, который необходим молодежным командам для создания успешного креативного бизнеса. Ведущий сессии Александра Бобрецова, основатель проекта ТурАкселератор, руководитель проекта INRU, член Союза Дизайнеров России.

Приглашенные эксперты:

Партнеры проекта в регионе: Национальный исследовательский Томский государственный университет, АНО «Координационный центр «Единая информационная туристическая система», проектный офис «Креативные индустрии и туризм», Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Сибирский центр дизайна, ТГАСУ, фестиваль «МУКА. Склады искусства». Федеральными партнерами проекта стали Союз Дизайнеров России, интеллектуальная конференция INRU и проект «ТурАкселератор».

Проект «Сибирь. Креативные индустрии» приглашает к участию в сессии и сотрудничеству студентов и молодежь, а также компании креативной и традиционной экономики региона: ждем ваших идей, задач к реализации и будем рады компетенциям и опыту.

Адрес: г. Томск, Кадровый центр «Работа Росси», пр. Фрунзе, 103 Д, 1 этаж (бизнес-центр «Красное знамя»).

Время: 1 день (31 мая) 10.00-19.00, 2 день (1 июня) 11.00 — 16.00

Участие в сессии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Официальный сайт проекта: siberia.creative-career.ru

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