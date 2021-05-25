В Томскую область поступила новая вакцина от коронавируса

25 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томскую область поступило 780 доз новой вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Кроме того в регион доставили еще 2100 доз вакцины против СOVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«В течение двух дней вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона. В первую очередь препарат поступит в те больницы, которые практически полностью израсходовали запасы прививки», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

За весь период прививочной кампании от СОVID-19 в Томскую область поступило чуть более 113 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и «ЭпиВакКорона» привились 99 633 человека, 71 711 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента. Таким образом, в Томской области доля привитых среди взрослого населения, подлежащего вакцинации, составляет 20 процентов.

«КовиВак» — классический тип вакцины, которая производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона», сделанных с помощью современных методов генной инженерии, «чумаковская» вакцина относится к разряду классических — такого рода препараты используются не первую сотню лет. Вакцина рекомендована взрослым с 18 до 60 лет, включая людей с хроническими заболеваниями. Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились, а также людям, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 687 случаев заболевания коронавирусом. 31 602 заболевших выздоровели.



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