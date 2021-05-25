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Томичей приглашают на космическую выставку

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В четверг, 27 мая, в Томском планетарии открывается новая выставка «Томск-Луна». Экспозиция создана совместно с московским политехническим музеем и посвящена юбилейному году первого пилотируемого полёта в космос.

Как сообщают организаторы, в рамках выставки томичи узнают, что связывает Томск с покорением космоса, кто создал буровой агрегат для автоматической станции Луна-16, кто должен был выйти на поверхность луны в скафандре «Кречет-92» и многое другое.

Также гостям расскажут о первых полётах в космос четвероногих друзей. Самая большая модель выставки — модель легендарного ракетоносителя «Восток 1» в масштабе 1:10.

Посетить выставку можно самостоятельно или в сопровождении гида.

Открытие в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 82А, стр. 1.

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