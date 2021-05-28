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Томские работодатели получат субсидии на трудоустройство молодежи

Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа субсидии молодежь Томские работодатели получат субсидии на трудоустройство молодежи

Молодым специалистам помогут выйти на Томский рынок и найти работу. В частности, в этом могут помочь стажировки в рамках целевой программы «Регулирование рынка труда Томской области». Чтобы дать работодателям стимул принять к себе ребят, а самим выпускникам – больше возможностей для поиска работы, департамент труда и занятости населения реализует дополнительные меры по организации стажировки выпускников ссузов и вузов.

Работодателям частично возместят затраты на выплату заработной платы стажера за счет средств областного бюджета. В течение трех месяцев на человека компания будет получать по 7800 рублей в месяц, увеличенных на страховые взносы и районный коэффициент (13 202 рублей для южных районов, 15 233 рубля для северных районов). Власти готовы выделить на эти цели больше 3,3 миллионов рублей. Подать предварительные заявки работодатель может в центрах занятости области.

Вся база стажировок формируется через портал «Работа в России». Сейчас в разделе «Стажировки и практика» актуальны больше 250 вакансий для выпускников профессионального и высшего образования.

Помимо субсидий компаниям на стажировки, Томская область предусмотрела и другие меры поддержки занятости молодежи. Органы службы занятости населения Томской области в рамках договоров с работодателем могут временно трудоустроить безработных томичей в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. При этом работодатель производит за счет собственных средств оплату труда работников в размере не ниже МРОТ. Также соискателю полагается выплата сверх зарплаты от службы занятости 2210 рублей - для южных районов, 2550 рублей - для северных районов области.

«Специалисты центров занятости оказывает выпускникам полный комплекс услуг по содействию в трудоустройстве: профессиональная ориентация, карьерное консультирование, подбор подходящей работы, в том числе в другой местности; организация стажировки выпускников образовательных организаций высшего и профессионального образования; оказание содействия в организации собственного дела» – отмечает начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

В качестве превентивной меры для выпускников реализуется ряд мероприятий: мастер-классы по составлению эффективного резюме, отработке навыков активного поиска работы, Дни карьеры, совместные проекты с работодателями, информирование о топ-вакансиях, аналитика по заработным платам др. Участие в данных мероприятиях обеспечивает выпускникам поддержку в период поиска первого места работы, стажировки у работодателя в случае успешного проявления профессионально-личностных качеств возможность закрепиться в организации на постоянной основе, отмечает Светлана Грузных.

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