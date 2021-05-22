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КамАЗ опрокинулся в районе пл. Южной в Томске

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Сегодня утром, 22 мая, в Томске произошло опрокидывание КамАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.00 в районе пл. Южная. По предварительным данным, 62-летний водитель грузовика при выполнении разворота допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия никто не пострадал.

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