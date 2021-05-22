КамАЗ опрокинулся в районе пл. Южной в Томске
22 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня утром, 22 мая, в Томске произошло опрокидывание КамАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.00 в районе пл. Южная. По предварительным данным, 62-летний водитель грузовика при выполнении разворота допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате происшествия никто не пострадал.
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