КамАЗ опрокинулся в районе пл. Южной в Томске

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2021 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня утром, 22 мая, в Томске произошло опрокидывание КамАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.00 в районе пл. Южная. По предварительным данным, 62-летний водитель грузовика при выполнении разворота допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: