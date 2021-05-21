Томичи могут увидеть цветение «ушастых кактусов» и «колючей груши»

В суккулентном отделе Ботанического сада Томского госуниверситета зацвели два вида опунции, также известные как «колючая груша», «ушастый кактус», «берберийские фиги», «фиговый кактус» и «дикий инжир».

Как уточняют в пресс-службе вуза, эти кактусы являются едой, лакомством, сосудом с водой и — непреодолимым забором.

«Родина данного растения — Центральная и Южная Америка, — говорит руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская. — Плоские округлые сегменты опунции — это не листья, а видоизмененные побеги — кладодии. А настоящие листья на кладодиях опадают или превращены в колючки. Колючки защищают опунции от палящего солнца и от животных».

Вместе с тем опунции вооружены почти невидимым, но страшным оружием — глохидиями. Это полупрозрачные, очень маленькие зазубренные иголочки, которые во множестве растут вокруг главной колючки. Они легко отрываются от кактуса и, попадая под кожу, вызывают болезненное воспаление, зуд и раздражение.

Плоды многих опунций съедобны, из них готовят мармелады, ликеры и т.д. С давних времен индейцы южной Америки использовали мякоть опунций в пищу. Цветут опунции один раз в год одиночными цветками желтого, оранжевого или красного цвета.

В суккулентном отделе оранжерейного комплекса Ботсада ТГУ сейчас можно увидеть обильное цветение самого взрослого экспоната коллекции — бразилиопунции, возраст которой около 50 лет. Данный суккулент больше похож на дерево, нежели на кактус. Сейчас на нём можно увидеть более 100 жёлтых цветов. Кроме бразилиопунции в оранжерее также можно полюбоваться на цветение опунции индийской или инжирной.

Коллекция суккулентов насчитывает в СибБС 1000 видов. Из них более 30 видов — опунции. Основную часть коллекции составляют кактусы. Одним из самых редких экспонатов является селеницереус, который зачастую называют «лунный кактус» или «царица ночи». Особенность селеницереуса заключается в том, что его цветение длится всего несколько часов с десяти часов вечера до двух часов ночи. При этом на «лунном кактусе» раскрываются большие цветы кремового цвета с тонким запахом ванили. Их диаметр достигает 20 сантиметров.

На цветение кактусов в ботсаду можно посмотреть в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.

Фото: пресс-служба ТГУ

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