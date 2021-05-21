Томичка примет участие в молодежной PechaKucha Night Moscow

21 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 22 мая, состоится специальный онлайн-выпуск московской PechaKucha — [PechaKucha Night Moscow + Goethe-Institut. Мы — будущее]. Гости услышат 12 уникальных историй от героев, которым сегодня 16 — 19 лет.

«С идеей этого мероприятия к нам пришли коллеги из „Гёте Института“. Они предложили провести необычный молодежный выпуск, сделав открытый конкурс заявок — чтобы любой молодой человек мог предложить свою историю. Мы получили более 50 заявок из разных городов России. Мне, как сибиряку, было особенно приятно, что очень много откликнувшихся ребят были из Сибири. Отельная радость — когда я узнал, что Таня Крапивец родом из Каргаска, где я родился и вырос», — рассказывает один из организаторов Дмитрий Абрамов.

В мероприятии примет участие выпускница томской школы «Эврика-развитие» Татьяна Крапивец. Татьяне 17 лет, она победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» 2020 года, резидент Молодежного кадрового ресурса Томской области. Тема выступления девушки — «Комфортный выход из зоны комфорта».

Еще в программе прозвучат истории из Омска, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Ульяновска и Москвы. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.

Начало мероприятия в 13.00 по московскому времени, необходима регистрация. Ссылку на трансляцию пришлют всем зарегистрировавшимся за час до эфира.

PechaKucha — это гибрид вечеринки и конференции, международный формат коротких презентаций, который существует более чем в 1200 городах мира. На вечеринках PechaKucha профессионалы из самых разных сфер выступают с короткими лекциями в формате 20 на 20 — у спикера есть 20 слайдов, которые сменяются каждые 20 секунд. В Москве проект PechaKucha Night Moscow существует с ноября 2009 года.

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