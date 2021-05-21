Томский проект «Городское путешествие» представят на III Сибирском медиафоруме

21 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Makushin Media lab

Агентство Makushin Media lab и интернет-издание «Томский Обзор» представят на III Сибирском медиафоруме краеведческий издательский проект «Городское путешествие». Мероприятие пройдет 24 мая на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Проект томичей станет одним из участников выставки креативных индустрий и медийных проектов. «Городское путешествие. Томск» знакомит с историей, архитектурой, природой и людьми одного из старейших сибирских городов. Летом 2021 года книга будет переведена в электронный формат для мобильного приложения «Краевед Макушин».

Другим участником выставки станет группа Компаний ГК «ЁЛКА девелопмент», которая совместно с информационным агентством России ТАСС представят экспозицию, посвященную искусству фотожурналистики.

Томский государственный университет презентует международный студенческий Digital-проект о человеке в Сибири, его самоопределении и сохранении традиций.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) в интерактивном формате расскажет о своих инициативах: интернет-телевидении и прямых эфирах из арктических регионов.

ГТРК «Новосибирск» представит участникам форума конкурсный проект «Сибирские сказки», который призван популяризировать чтение среди школьников и познакомить их с родным краем.

Кроме того, в рамках выставки будет работать экспозиция проектов в сфере креативных индустрий, представленных партнёрами форума.

Сибирский медиафорум — это площадка для обсуждения последних тенденций медиасферы, поиска путей решения проблем и направлений развития отрасли. Основная тема этого года — будущее журналистики в постпандемическом мире. В мероприятии примут участие ведущие эксперты, видеоблогеры, фоторепортеры, директора издательств и телеканалов.

Организаторами выступают Томский государственный университет и Сибирский окружной информационный центр.

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