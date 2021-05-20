На следующей неделе в Томске стартует второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства»

20 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске с 28 по 30 мая пройдет второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства». Мероприятие состоится в университетской роще ТГУ возле моста через речку Медичка. Гостей фестиваля ждут графические интервенция, арт-резиденция, выставка, женский стендап и многое другое, сообщают организаторы.

Фестиваль посвящен проблеме сохранения культурного наследия Томска и его творческому осмыслению современными художниками. Темой этого года станет «(Раз)Очарованный круг».

Мостик через реку Медичку находится на территории университетской рощи на границе сразу двух крупных вузов — ТГУ и СибГМУ. В рамках подготовки фестиваля два университета объединили усилия по благоустройству территории рощи возле моста, где разместятся работы художников — граффити и public-art объекты.

Для создания арт-объектов была организована арт-резиденция и мастерская известного российского художника и дизайнера Андрея Люблинского (Санкт-Петербург), в которой приняли участие девять художников из Томска и Новосибирска. Питерский художник представит на фестивале свою новую работу.

Одним из хэдлайнеров мероприятия станет стрит-художник Владимир Абих. Его новая работа также будет показана на кампусе ТГУ.

Специальный гость фестиваля Александр Васин (Москва) и партнерский фестиваль графического дизайна «Типомания» представят совместно с кафедрой дизайна ИИК ТГУ графические интервенции на кампусе университета.

На фестивале гости смогут посетить выставку работ современных российских художников book-art «Отчёт натуралиста» (куратор Евгений Стрелков, Нижний Новгород), принять участие в дискуссиях с экспертами в области культурного активизма, послушать женский стендап, побывать на не-лекциях и концертах.

Кроме того, в рамках деловой программы фестиваля состоится стратегическая сессия по развитию креативной экономики в Сибири совместно с департаментом труда и занятости Администрации Томской области. Среди экспертов — Виталий Ставицкий (президент Союза дизайнеров РФ), Владимир Абих (стрит-художник, Санкт-Петербург), Наталья Почтарева (Сибирский филиал ГМИИ им.А.С.Пушкина, Томск), Александра Бобрецова (эксперт по творческим индустриям, Санкт-Петербург).

В целях развития творческих индустрий в рамках фестиваля получит старт онлайн-бутик «art-lavki Sibby’s». В art-lavki будут представлены одежда и аксессуары, разработанные на основе работ сибирских художников и дизайнеров. Презентация бренда состоится 30 мая в рамках публичной программы фестиваля.

Подробную программу фестиваля смотрите по ссылке. Вход бесплатный, но обязательна регистрация.

Автор проекта, руководитель — Анастасия Куклина;

Куратор — Дмитрий Галкин;

Куратор арт-резиденции и мастерской — Андрей Люблинский.

Фестиваль реализуется при грантовой поддержке ФАДМ «Росмолодежь».

Партнеры проекта: Институт искусств и культуры ТГУ, Томский государственный университет, Сибирский государственный медицинский университет, магистратура «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии», Фонд культурных проектов «Четверг», кофейня «Территория кофе», подкаст «Крошка Томск», независимый книжный магазин «Догма», ювелирный магазин «Сорока».

Главный информационный партнер: интернет-издание «Томский Обзор».

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