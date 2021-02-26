Сибирских художников приглашают принять участие в мастерской Андрея Люблинского

Фестиваль «мУкА. Склады искусства» объявил набор участников для работы в арт-резиденции и мастерской Андрея Люблинского. Приглашаются молодые художники и дизайнеры из Томска, Красноярска, Барнаула, Кемерова и Новосибирска.

Темой фестиваля в этом году станет «(Раз)очарованный круг». Как отмечают организаторы, «она актуализирует проблематику локального контекста и развития городской среды, отражает зацикленность современности и прошлого в трудноразрешимых противоречиях ценностей и контекстов».

Как сообщается в instagram-аккаунте проекта, участники должны быть не старше 35 лет и работать с городской средой в формате site-specific и public-art. В рамках арт-резиденции художники будут создавать проекты арт-объектов. После чего они будут изготовлены и размещены в университетской роще ТГУ на фестивале «мУкА. Склады искусства». Право отбора, как участников, так работ на фестиваль организаторы оставляют за собой.

Арт-резиденция пройдет в три этапа. В рамках первого (с 17 по 19 марта) стартует мастерская, которую проведет известный художник и дизайнер Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга. Второй этап будет дистанционным (20 марта — 17 апреля). А на третьем (18 апреля — 4 июня) стартует производство и монтаж работ на фестивале «мУкА. Склады искусства»

Для участия в проекте необходимо на почту mukaart2021@gmail.com до 10 марта прислать заявку, эскизы и концепцию арт-объекта, CV (резюме — прим. ред.).

Участие в фестивале бесплатное и не оплачиваемое со стороны организаторов. Авторам, ставшими финалистами, будет оплачен проезд и проживание на участие в очной сессии в марте 2021 года. Производство объектов будет проводиться за счет организаторов.

Андрей Люблинский — профессиональный дизайнер и художник. Автор красных человечков в Перми и многих других известных работ. Читайте интервью по ссылке.



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