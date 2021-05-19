Узнать тайны Обручева, отдохнуть на «привале геолога» и попробовать походную кашу смогут томичи на «Ночи музеев» в ТПУ

19 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: ТПУ

Музеи Томского политеха откроют свои двери для всех желающих в рамках международной акции «Ночь музеев» в пятницу, 21 мая.

В этом году ТПУ празднует 125 лет со дня основания вуза и 120-летие горно-геологического образования в Сибири. Сотрудники Комплекса музеев ТПУ подготовили уникальную экскурсию по горному корпусу, на которой посетители смогут узнать неизвестные факты о жизни Владимира Афанасьевича Обручева в Томске, его научно-фантастических романах, его квартире в жилом флигеле корпуса, увлечении ученого фотографией и многом другом.

Кроме того, у корпуса будет организован «привал геолога», где можно будет отдохнуть у «костра», послушать бардовские песни, выпить горячего чая и попробовать походную кашу, сфотографироваться с геологическим снаряжением.

Экскурсии по горному корпусу будут проводится каждый час, с 18.00 до 22.00, сбор последней группы у «привала геолога» (рядом с 1-м корпусом ТПУ, ул. Советская, 73) в 21.00.

Также 21 мая будут открыты и другие музеи ТПУ. Например, в музее истории гости смогут увидеть редкие технические приборы начала ХХ века, с которыми работали ученые в то время, зачетки первых студентов Томского технологического института (ныне ТПУ), студенческую форму тех лет, макеты автоматической межпланетной станции «Луна-24», бетатрона, синхротрона «Сириус» и многое другое. Экскурсии будут проводится каждый час, с 18.00 до 22.00, сбор последней группы в фойе главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30) в 21.00.

В палеонтологическом музее посетители могут познакомиться с историей животного и растительного мира Земли. В музее сохранился шкаф для экспонатов 1904 года, который бережно отреставрирован и превращен в арт-объект. Изображения в его нишах имитируют древние петроглифы, а инсталлированные в них костные образцы — это подлинные останки, найденные учеными вуза в разные годы. Каждый посетитель сможет сфотографироваться со скелетом бизона, череп которого был обнаружен на территории Томской области, увидеть челюсть акулы, зубы и бивни мамонта, череп шерстистого носорога и другие уникальные экспонаты.

Экскурсии будут проводится каждый час, с 18.00 до 22.00, сбор последней группы у аудитории № 104 (1-й этаж) 1-го корпуса ТПУ (ул. Советская, 73) в 21.00.

В минералогическом музее представлена уникальная коллекция минералов, которая собиралась многими поколениями геологов. Во время экскурсии можно будет узнать не только интересные факты о камнях, но и познакомиться с их свойствами, в том числе «магическими». Экскурсии будут проводится каждый час, с 18.00 до 22.00, сбор последней группы у аудитории № 205 (2-й этаж) 1-го корпуса ТПУ (ул. Советская, 73) в 21.00.

Вход во все музеи свободный. Количество человек в каждой группе — не более десяти. При себе обязательно иметь паспорт и медицинскую маску.

Справка:

История сибирских геологов началась в 1901 году с создания в Томском технологическом институте горного отделения. В первый период истории Сибирской горно-геологической школы (1901-1912 годы) была сформирована концепция и определено содержание высшего горно-геологического образования, создан коллектив высококвалифицированных преподавателей, организован учебный процесс, начаты широкомасштабные научные исследования. Первым деканом отделения был Владимир Афанасьевич Обручев, первый штатный геолог Сибири. К началу ХХ века В.А. Обручев имел в своем багаже десяток опубликованных работ и репутацию известного путешественника и исследователя Сибири, Средней Азии и Китая.

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