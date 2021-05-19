В Томской области вдвое снизилась численность безработных

Численность безработных жителей региона на 1 мая 2021 года составила 14 754 человек, снизившись по отношению к 1 января на 53%. Уровень безработицы по Томской области составляет 2,75 %.

С января по апрель в Центры занятости Томской области за содействием в поиске работы обратилось около 14 тысяч человек. 4 834 человека из числа обратившихся нашли работу, включая трудоустройство после профобучения.

Специалисты центров занятости за это время оказали 57,3 тысячи государственных услуг: направление на обучение, организация временной занятости, консультации по составлению бизнес-планов, карьерное консультирование, ярмарки вакансий и другие.

566 человек прошли профессиональное обучение по профессиям: логисты, документоведы, стропальщики, воспитатели, электромонтеры, специалисты по кадрам и другие. 184 человека завершили обучение и вышли на новое место работы.

На 1 мая 2021 года потребность в работниках составила 11 509 единиц. На 100 вакантных мест претендует 128 человек.

«Мониторинг рынка труда показал, что численность безработных граждан снизилась на 17 тысяч человек. При этом мы стремимся к доковидным показателям уровня занятости. Работа всех центров занятости сегодня выстроена таким образом, чтобы максимально отработать с людьми, которые не нашли работу, стоят на учете в центрах. Организуем открытые отборы на вакансии на площадках центров, предлагаем повысить квалификацию граждан, организуем общественные работы», — прокомментировала Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области.

Она подчеркнула, что главная задача на 2021 год — восстановить занятость и помочь трудоустроиться жителям Томской области. Светлана Грузных также сообщила, что во всех муниципальных образованиях действуют штабы по реализации комплекса мер, направленных на активную политику занятости местного населения.

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