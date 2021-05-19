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Томские парашютисты-пожарные потушили первый лесной пожар в авиационной зоне

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Парашютисты-пожарные Томской базы авиационной охраны лесов ликвидировали лесной пожар в труднодоступной местности. Он действовал на 8 га в Бакчарском районе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, возгорание обнаружили во время авиационного патрулирования. Для его ликвидации была десантирована группа парашютистов из 5 человек. Огонь потушен в течение суток при помощи ранцевых огнетушителей. По периметру зоны пожара проложена минерализованная полоса.

«Несмотря на наличие осадков, такой пожар необходимо тушить, так как есть риск его возобновления, — пояснил начальник Томской авиационной базы охраны лесов Александр Самарцев. — Огонь начал свое распространение с поймы реки. Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём рыбаками».

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 46 лесных пожаров (4 – в Асиновском, 6 – Кожевниковском, 12 – Зырянском, 6 – Шегарском, 13 – Томском, 2 – Первомайском, 2 - Парабельском районах) на общей площади 462,25 га. Средняя площадь одного возгорания составила 10,05 га. Все пожары потушены в течение первых суток.

Департамент лесного хозяйства Томской области напоминает о запрете на выжигание сухой растительности и мусора. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00.

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